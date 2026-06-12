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Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:25 Son Güncelleme: 12.06.2026 10:39

Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'nın geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

AA Ekonomi
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK’nın geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

21'İ YERLİ ÜRETİM

SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında:

  • Kanser tedavisinde kullanılan 1 akıllı ilaç
  • Kanama tedavisinde kullanılan 3 ilaç
  • Diyabet tedavisinde kullanılan 3 ilaç
  • KOAH tedavisinde kullanılan 1 ilaç

yer alıyor.

Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ve 21'i yerli üretim olan toplam 32 ilaç, geri ödeme listesine dahil edildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #VEDAT IŞIKHAN #SGK

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