Bakan Işıkhan açıkladı: SGK’nın geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."
21'İ YERLİ ÜRETİM
SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında:
yer alıyor.
Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ve 21'i yerli üretim olan toplam 32 ilaç, geri ödeme listesine dahil edildi.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.💊— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 12, 2026
21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını… pic.twitter.com/YSyhUTZu3u