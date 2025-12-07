Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.12.2025 10:19 Son Güncelleme: 7.12.2025 10:20

Bakan Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile görüştü.

Bakan Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli mevkidaşım, aziz gardaşım Sayın Anar Aliyev ve heyetlerimizin katılımıyla ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de kardeş ülke Azerbaycan ile bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya, vatandaşlarımıza en yüksek fayda sağlayacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile bir araya geldi
