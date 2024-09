Bakan Işıkhan: Çalışan Bildirim Sistemi’ni hayata geçireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile TİSK arasında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Genel Merkezi'nde "Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve TİSK ile nitelikli iş gücünün temin edilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Küresel rekabetin arttığı dönemde Türkiye'nin ekonomik gücünü artırmanın en önemli yollarından birinin, iş gücünü daha donanımlı ve yetkin hale getirmek olduğuna işaret eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürdüğü, sürdürülebilirlik ilkesinin iş dünyasında kalıcı bir yer edindiği bir dönemde, iş gücümüzün bu yeni koşullara uyum sağlaması bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bugün TİSK ile imzalayacağımız bu protokol, ülkemizin ekonomik kalkınması, toplumsal refahı ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak, nitelikli insan kaynağının gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır."

Şubat ayında açılışı gerçekleştirilen İş Pozitif Kadın İstihdamı Programı ile bugüne kadar yaklaşık 470 bin kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını anlatan Işıkhan, "Yine İş Pozitif kapsamında Her Meslekte Kadın Eli Projemiz, bu işbirliği protokolü kapsamında daha da güçlenecek ve kadınların iş gücüne daha etkin katılımını sağlayacaktır. Kadınların çalışma hayatının her yanında ve her meslekte yer almasını teşvik ederek onların ekonomik hayatta daha güçlü yer edineceklerine ve ülkemizin ekonomik gücünün artmasına değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.