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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 31.8.2023 15:24

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan toplu sözleşme zammının kesinleşmesi sonrası açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız toplu sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz" dedi.

AA
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşmenin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ederek "Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI KESİNLEŞTİ

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin kararını değerlendirdi.

Kurulun, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme kapsamında 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kıldığını anımsatan Işıkhan şunları kaydetti:

"Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız toplu sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

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Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
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