Bakan Işıkhan duyurdu: 268 firmanın katıldığı sanal istihdam fuarı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı başladı. Bugün saat 10.00 ila 17.00 arasında düzenlenecek olan fuara 172'si yeşil dönüşüm, 96'sı dijital alanda faaliyet gösteren toplam 268 firmanın katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından fuara ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün başlayan fuarımıza 172'si yeşil dönüşüm, 96'sı dijital alanda faaliyet gösteren toplam 268 firma katılıyor. İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı'yla; istihdama erişimi kolaylaştıracak, iş gücümüzü destekleyecek, çalışma hayatının yeşil ve dijital dönüşüm uyumunu artıracağız."

