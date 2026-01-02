Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik uygulanan hibe desteğine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, engelli vatandaşların kendi işlerini kurmasını teşvik etmek için 735 bin liraya kadar, eski hükümlü bireylerin ise iş hayatına yeniden kazandırılması için 550 bin liraya kadar hibe desteği açılacağını açıkladı. Ayrıca iş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini arttırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Işıkhan, bu çerçevede 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteğinin sağlanacağını aktardı.

İş hayatına ve sosyal hayata katılımını güçlendirdiklerini aktaran Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Son gün 16 Ocak. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz."