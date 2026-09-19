Bakan Işıkhan: Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Işıkhan, milletin güvenliği ve istiklali için canını ortaya koyan gazilere minnettar olduklarını ifade ederek, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla hayata geçirilen düzenlemelerle gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

IŞIKHAN'DAN GAZİLERE MESAJ

Bakan Işıkhan, paylaşımında gazilere ve ailelerine yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin güvenliği ve istiklali için canını ortaya koyan Gazilerimize her zaman minnettarız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerimizle kahraman Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi kaynaklarında da Işıkhan'ın gaziler ve şehit yakınlarının yanında olmaya yönelik mesajlarına yer veriliyor. Bakanlık, 2023 yılında 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Işıkhan'ın gazilerle bir araya geldiğini duyurmuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör