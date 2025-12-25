Bakan Işıkhan: İlave istihdama 7 bin ila 64 bin lira arasında destek sağlıyoruz

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdamına destek olduklarını dile getiren Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği'ni güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık."