Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programı’na 483 bin 331 başvuru aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şubat ayında açıklanarak hayata geçirildiği, üniversitede okuyan öğrencilerin isteği üzerine kontenjanın 150 bine yükseltildiği anımsatıldı.

Programa bugüne kadar 483 bin 331 gencin başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, programın üniversite öğrencilerine kampüs veya üniversitede kısmi zamanlı çalışma imkanı sunarak hem iş tecrübesi hem de gelir desteği sağladığı bildirildi.