Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programı’nda hedef 1 milyon gence ulaşmak

PROGRAMDAN YARARLANAN GENÇLER GSS KAPSAMINA ALINACAK

Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı ile gençlere üniversitede okurken iş ortamına hazırlanmaları konusunda destek vermeyi planladıklarını belirterek, "Bu programdan yararlanan öğrencilerimiz, 'tehlikeli' ya da 'çok tehlikeli' işlerde çalışmıyor. Biz yine çocuklarımızı, gençlerimizi kısa süreli olsa da bu program kapsamında GSS kapsamına alacağız." dedi.

İŞKUR Gençlik Programı'nın süresinin en fazla 10 ay olduğunu ifade eden Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Bu süre içerisinde üniversitedeki öğrencilerimiz kendi boş zamanlarına göre bir plan yaparak, birinci dönem 80, ikinci dönem 60 gün ya da tersi de olabilir, bundan faydalanabiliyor. En az 1 gün katılım koşulu var. En fazla da 3 gün öğrencilerimizin bu programa katılmalarını bekliyoruz. Bunun dışında en önemli koşullardan birisi, kamu üniversitelerinde öğrenci olmak ve İŞKUR tarafından belirlenen bir gelir kriteri var. Gelir kriterini karşılamak önemli bir şart olarak karşımızda duruyor. Bunun dışında yurtlarda kalan öğrencilerimiz gelir testinden muaf bir durumdadır."

BURS ALMAK YA DA FARKLI BİR İŞTE ÇALIŞMAK ENGEL DEĞİL

Bakan Işıkhan, öğrencilerin iş ortamına girmelerinin, sosyal yardım ve burs almalarının kendileri için bir engel olmadığını belirterek, "Başka bir işte, özel sektörde rahatlıkla çalışabilir. Bunu başaran öğrencilerimiz olursa bundan da çok büyük bir mutluluk duyarız. Bizim temel amacımız, iş gücü piyasasında gençlerimizin niteliğine bağlı olarak iş bulmalarını ve iş gücü piyasasına en erken girmelerini sağlamak." diye konuştu.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin hangi alanlarda görev alacağını ve kontenjanları üniversitelerin belirlediği aktaran Işıkhan, öğrencilerin üniversitelerce belirlenen laboratuvar çalışmaları, araştırma geliştirme faaliyetleri, geri dönüşüm merkezleri, sosyal hizmetler, sportif faaliyetler ve kültürel etkinliklerin yapıldığı alanlarda görevlendirilebileceğini söyledi.