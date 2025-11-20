Bakan Işıkhan İŞKUR’un sanal istihdam fuarı tarihini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından düzenlenecek "İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı"nın 26-27 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, dijital ve yeşil dönüşümün gücünü çalışma hayatıyla buluşturduklarını belirtti.

Fuarda işverenler ile iş arayanların çevrim içi ortamda bir araya gelmesini sağladıklarını aktaran Işıkhan, "İş gücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, 26-27 Kasım'da düzenlenecek fuara, "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresinden katılım sağlanacağını duyurdu.