Bakan Işıkhan: İşsizlik 36 aydır tek hanede, istihdam 32 milyonu aştı

"HER 1 AVRO EKONOMİYE 6 AVRO OLARAK DÖNDÜ"

Türkiye-AB ortaklığı ile harcanan her 1 avronun, Türkiye ekonomisine 6 avroya eşdeğer birleşik etki olarak döndüğünü ifade eden Işıkhan, işgücü piyasalarında elde edilen göstergelerin de bu güçlü dönüşümün somut yansımalarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şunları dile getirdi:

"Ekonomimiz büyümeye, üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ederken işsizlik oranımız son 36 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Nisan 2026 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş istihdam edilen kişi sayımız 32 milyonu aşmıştır. İşgücüne katılım oranındaki artışa rağmen işsizliğin düşük seviyelerde korunması uyguladığımız aktif istihdam politikalarının ve nitelikli işgücü stratejilerimizin başarısını göstermektedir. Özellikle, kadınların ve gençlerin çalışma hayatına daha güçlü şekilde katılımını destekleyen politikalarımızın olumlu sonuçlarını görüyoruz.

Bir taraftan istihdamı artırırken, diğer taraftan kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığını ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde, çalışma hayatında daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha güçlü bir yapıyı kararlılıkla inşa etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu birikimlerimizden güç alarak, istihdamı artırmaya, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını desteklemeye, beceri geliştirme çalışmalarını yaygınlaştırmaya, sosyal içerme politikalarını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Işıkhan, konuşmasını, katılımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve programın düzenlenmesine katkı sunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna teşekkür ederek sonlandırdı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör