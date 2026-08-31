Bakan Işıkhan: "İstihdamda daha iyi seviyelere ulaşacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 8,1'e yükselmesine rağmen tek haneli seviyesini koruduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"OVP beklentileri ile uyumlu bir görünüm çizen işsizlik verileri 39 aydır tek haneli rakamlardaki seyrini devam ettirdi. Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3, işgücü 35 milyon 222 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşen genç işsizlik oranını azaltmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek politikaları uygulamaya devam edeceğiz.

Ekonomi yönetimimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde işgücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatımızı güçlendirecek, istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacağız.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör