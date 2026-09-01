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Giriş Tarihi: 1.09.2026 15:49 Son Güncelleme: 1.09.2026 15:59

Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı: 183 milyar TL'lik SGK borcu taksitlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarına işaret ederek "4 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık" dedi.

DHA
Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı: 183 milyar TL’lik SGK borcu taksitlendirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. 4 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#VEDAT IŞIKHAN #SGK

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Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı: 183 milyar TL'lik SGK borcu taksitlendirildi
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