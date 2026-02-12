Bakan Işıkhan’dan çocuk işçiliği mesajı: Kayıt dışı istihdamla mücadeleyi güçlendireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6. Küresel Konferansı'na katılarak Türkiye'nin bu alandaki politikalarını uluslararası platformda paylaştı.
"ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN KALICI BİÇİMDE ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konferansta hem Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleyi hem de küresel ölçekte gündeme gelen başlıkları ele aldıklarını belirtti.
Katılımcı ülke temsilcilerine Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadelede hayata geçirdiği uygulamaları aktardıklarını ifade eden Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:
"'Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Sosyal Koruma Kapsamının Genişletilmesi ve Kayıtlılığa Geçiş: İyi Uygulamalar ve Yenilikçi Yaklaşımlar' konulu panelde, çocuk işçiliğinin kalıcı biçimde ortadan kaldırılması, kayıtlı, güvenceli ve insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için politikalarımızı ve uygulamalarımızı aktardık. Kayıt dışı istihdamla mücadelede 2002 yılından bugüne inşa ettiğimiz kurumsal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak için küresel alanda da politikaların oluşturulmasına katkı sunmaya devam edeceğiz."
FAS İLE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE
Bakan Işıkhan, konferans kapsamında Fas Ekonomik Katılım, Küçük İşletmeler, İstihdam ve Beceriler Bakanı Dr. Younes Sekkouri ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasında sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında ilişkilerin kurumsal zemine taşınmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Işıkhan, bu kapsamda Türkiye ile Fas arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı akdedilmesine yönelik görüşlerin istişare edildiğini bildirdi.
Konferansın, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik küresel işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform sunduğu değerlendiriliyor.