Bakan Işıkhan’dan engelli istihdamına ilişkin açıklama

Giriş Tarihi: 4.01.2026 10:16

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde 288 projeye destek olduklarını, 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde, 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan."

