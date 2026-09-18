Bakan Işıkhan’dan güçlü Türkiye vurgusu: Kazanan 86 milyon olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Işıkhan, "Terörsüz Türkiye'nin kazananı; 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Adımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir. Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, KARDEŞLİK VE KALKINMA MESELESİDİR"

Bakan Işıkhan, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Ardından Bilal Şahin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılan Işıkhan, burada çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim görevimiz; işsizlikle mücadele etmek, çalışanın hakkını korurken üretenin önünü açmak, istihdamı artırırken sosyal güvenliği güçlendirmek ve değişen dünyanın şartlarına uygun bir çalışma hayatını inşa etmektir.

Yozgatlı çiftçimizin ürettiği değerin büyümesini, sanayicimizin daha fazla yatırım yapmasını, işletmelerimizin daha fazla istihdam oluşturmasını istiyoruz. Çünkü Anadolu şehirlerimizin kalkınması, Türkiye'nin kalkınması demektir" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en önemli kazanımlarından birinin Terörsüz Türkiye ideali olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en önemli kazanımlarından biri de Terörsüz Türkiye idealidir. Türkiye, terörden çok çekti. On yıllar boyunca terör nedeniyle evlatlarımızı kaybettik, şehitler verdik. Onlarca ocağa ateş düştü.

Terör sadece canımıza kastetmedi; kardeşliğimizi hedef aldı, kalkınmamızın önüne set çekmeye çalıştı, ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketti."

Işıkhan, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik meselesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Bugün ortaya koyduğumuz 'Terörsüz Türkiye' hedefini bu nedenle yalnızca bir güvenlik meselesi olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda kardeşlik ve kalkınma meselesidir. Bu, Türkiye'nin gelecek nesillerine bırakacağı en büyük miraslardan biridir" dedi.

"YOZGAT, BU MESELEYİ ÇOK İYİ ANLAYAN BİR ŞEHİR"

Yozgat'ın Terörsüz Türkiye meselesini iyi anlayan şehirlerden biri olduğunu ifade eden Işıkhan, kentin geçmişte vatan için bedel ödemekten geri durmadığını söyledi.

Işıkhan, "Bu topraklar, vatan söz konusu olduğunda bedel ödemekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Bu ülkenin her karış toprağında Yozgatlı bir şehidimizin, bir gazimizin, bir kahramanımızın hatırasıyla karşılaşabilirsiniz.

Onların aziz hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuz; birliğini ve beraberliğini daha da güçlendirmiş, enerjisini teröre değil kalkınmaya harcayan, evlatlarının geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye bırakmaktır" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye'nin kazananı; 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Adımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir. Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

Türkiye'nin güçlü olmasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Işıkhan, bölgedeki savaş, kriz ve belirsizliklere dikkat çekti.

Işıkhan, "Bugün dünyaya baktığımızda Türkiye'nin güçlü olmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu çok daha açık görüyoruz. Yakın coğrafyamız savaşlarla, krizlerle ve belirsizliklerle mücadele ediyor.

Böyle bir dünyada Türkiye'nin; üretimini ve istihdamını artırması, ekonomisini büyütmesi, savunmasını güçlendirmesi, çalışma hayatını geleceğe hazırlaması ve en önemlisi toplumsal birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Işıkhan, sözlerini "Bizim önümüzde yapacak çok işimiz var. Yozgat için yapacak çok işimiz var" ifadeleriyle tamamladı.

Işıkhan, programın ardından AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakanın Yozgat programında valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin yanı sıra Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılması planlanmıştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör