Bakan Işıkhan’dan SGK’ya borcu olan belediyelerle ilgili açıklama: İlk 10 belediyenin 8’i CHP’li

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un Başkanlık ettiği komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, engelli bireylerin istihdama katılıma yönelik çalışmalara değinerek, "Engelli bireylerin istihdama katılmasını desteklemek ve işverenlerin İŞKUR'un sunduğu hizmetler ve diğer hizmetlere ek bir platforma ulaşması için de Engelsiz İŞKUR platformunu kurduk. Zihinsel engelli bireyler için destekli istihdam projesini hayata geçirerek her birey için aylık 26 bin lira ücret desteği sağlamaya başladık. Engelli bireylerimizin kendi işlerini kurabilmeleri için de mevzuatı kolaylaştırdık. 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde engelli bireylerin kendilerini iş gücü piyasalarına hazırlamaları amacıyla özelleştirilmiş bir uygulama olarak Engelsiz İş Gücü Uyum Programını hayata geçirdik. 81 ilde uygulanmak üzere 10 bin kontenjan tahsis ettik. Kademeli olarak başlayan bu programlardan şu ana kadar 5 binden fazla vatandaşımız yararlanmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.



"İZ BEDELİ" ELEŞTİRİLERİNE YANIT: GERÇEĞİ YANSITMAYAN HABERLER NE YAZIK Kİ MEDYADA DA YER ALIYOR

Bakanlık bütçesinden çocukların korunması kalemine neden sadece bin lira ayrıldığı yönünde eleştiriler olduğunu dile getiren Işıkhan, "Gerçeği yansıtmayan haberler ne yazık ki medyada da yer alıyor. Takdir edersiniz ki bir bütçe kalemine hele ki çocukların korunması kalemine bin lira gibi ödenek ayrılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu tutarlar herkes bilir ki 'iz bedeli' olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bütçede çocukların korunması ve geliştirilmesi kalemine ayrıdan bin lira bir iz bedeli olarak konulmuştur. Bu miktar bakanlığımızın hala yürütmeye devam ettiği ve yaklaşık 27 milyon avro bütçe tutarına sahip mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesinin olası kur farkından kaynaklanabilecek ulusal katkı payını ödemek amacıyla ayrılmış olup çocuk işçiliğiyle mücadeleyle yürüttüğümüz diğer ulusal ve uluslararası projelerden bağımsız bir tutardır. Bunun yanı sıra birçok farklı proje ve programda çocuklarımızın korunmasına yönelik faaliyetlerimiz ve projelerimiz devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

"MEVZUATA AYKIRI FİİLLERİ TESPİT EDİLEN İŞVERENLERE 58 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Milletvekilleri tarafından sendikal özgürlüklerin engellendiğine yönelik sorulara da yanıt veren Işıkhan, Bakanlığın bu tür iddialara ilişkin başvuruları öncelikli olarak değerlendirdiğini ve teftişe giderek inceleme yaptığını ifade etti. Işıkhan, "Yaklaşık olarak 882 başvuruya istinaden 6356 sayılı kanun kapsamında iş yerlerinde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı fiilleri tespit edilen işverenlere yaklaşık 58 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

"BELEDİYELERİN VE BAĞLI KURULUŞLARININ TOPLAM BORCU 234,2 MİLYAR LİRA"

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunun ne kadar olduğu ve borçlarda belediye ayrımı yapılıp yapılmadığına ilişkin sorulara da yanı vererek, "2025 yılı Ağustos'a itibariyle belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının ve şirketlerinin SGK'ya toplam borcu 234,2 milyar liradır. SGK'ya borcu olan belediyeler arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmamakta olup belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıklar gösterilmektedir. Biz mevzuat kapsamında birlikte olan tüm kolaylıkları gösterdik. Ancak maalesef biz SGK borçlarını tahsil etmek için attığımız adımlar attığımızda borçları dile getirdiğimize ne yazık ki bundan rahatsız oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"SGK'YA BORÇLU OLAN İLK 10 BELEDİYENİN 8'İ CHP'Lİ BELEDİYELER"

SGK'yı mali olarak güçlü tutmak, vatandaşlara ve emeklere daha iyi hizmet etmek ve onların maaşlarını ödemek için SGK'nın borçlarını tahsil etmeleri gerektiğini söyleyen Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin şu bilgilendirmelerde buludu:

"SGK'ya en borçlu kurumların neredeyse tamamı belediyelerin şirketleri. En borçlu belediyelerle ilgili olarak şunları söyleyebilirim. Türkiye genelinde SGK'ya borçlu olan ilk 10 belediyenin 8'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Bakın 8'i Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere aitken bir tanesi AK Partili Belediye'ye bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken kayyum atanan Şişli Belediyesi'dir. SGK'ya borcu olan ilk 50 belediyeye bakacak olursak bunların 35'i CHP'li, 12'si AK Partili Belediyelere, 2'si CHP'deyken ve biri DEM Partisi'ndeyken kayyum atanan belediyelerdir. SGK prim borcu olan belediyeler içinde birinci sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16 milyar borcu var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8 milyar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 7 milyar, Kayyum Şişli Büyükşehir Belediyesi'nin 5,5 milyar, Balıkesir Belediyesi'nin 4,7 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4,5 milyar, AK Parti'de Sakarya Belediyesi'nin 3,5 milyar lira borcu var. Yine Beşiktaş Belediyesi 3,2 milyar, Ataşehir Belediyesinin 3,2 milyar ve Sarıyer Belediyesi'nin de 2,9 milyar borcu var. Toplamda 59 milyar lira SGK'ya ödenmeyen prim borçları söz konusu."

Kanser hastalığıyla ilgili geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, içerisinde kanserle mücadelede önde gelen beş farklı immunoterapi ilacını 25 farklı kanser türünde geri ödeme kapsamını aldıklarını belirtti.

Geri ödeme listesindeki ilaçların artık SGK'ya dava açılmadan alındığına da dikkati çeken Işıkhan, bunu tamamen ortadan kaldırdıklarını ve dava yükünün yüzde 99 oranında azaldığını bildirdi.



"SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAYAN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI"

Işıkhan, bir tekstil firmasında sendika üyesi işçilere sendikal özgürlüklerin engellendiği yönündeki iddialara da yanıt vererek, söz konusu iş yerlerinde iki ayrı inceleme teftişi gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan teftişler teftişler sonucunda 6356 Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 19. maddesine aykırı olarak sendikada üye kalmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlayanlar hakkında 105 için işverene idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Diyabet tedavisiyle ilgili tüm ilaçların geri ödeme kapsamında olduğunu da sözlerine ekleyen Işıkhan, sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarının geri ödemesinde uygulanan yaş sınırına ilişkin "GSS Genel Müdürümüze biraz önce bilgi verdim, bu konuda da çalışacağız, yaş sınırını kaldırmaya gayret edeceğiz" bilgisini paylaştı.



"KARTALKAYA YANGININDA PERSONELİMİZİN SORUŞTURMA İZNİNİN DANIŞTAY KARARINDAN ÖNCE VERDİK"

Işıkhan, Bolu Kartalkaya otel yangınında Bakanlığının personeline ilişkin soruşturma izni verilmediğine dair iddiaları da yalanlayarak, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartalkaya'daki yangına ilişkin Bakanlığımız yetkilileri hakkında 4483 sayılı kanun gereği soruşturma izni talep edilmiştir. Kanunun konunun adli yönden değerlendirmesini teminen Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Eski Başkanı hakkında soruşturma izni verdik. Bu izin iddia edildiği gibi Danıştay kararından sonra değil önceden verdiğimizi ifade etmek istiyorum ve kayıtlara geçmesini istiyorum" bilgisini paylaştı.

Işıkhan, istihdamın korunması ve üretim kapasitesinin sürdürülebilmesi amacıyla 2025 yılında tehsil, hazır giyim, deli ve mobilya sektörlerinde uygulanan teşviki esas alan yeni destek modelinin 2026 yılında da uygulanmasına yönelik kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını belirterek, "Burada hedef grup içerisinde emek yoğunu üretim yapan COBİ'lerimizi ve büyük ölçekli işletmelerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla işsizlik sigortası fonumuzdan da yaklaşık kırk sekiz milyar lira kaynak ayırdık" diye konuştu.



"BÜTÇEDEN ÖZEL HASTANELERE AKTARILAN PAY İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakan Işıkhan, 2025 bütçesinde SGK'ya yapılan transferler artarken sağlık sistemini kalkındırmak için bu transfer harcamalarının özel hastanelere gittiği iddialarına yanıt vererek, "Bu iddia kesinlikle doğru değil. Özel hastanelere yapılan ödemelerin tedavi harcamaları içindeki payı dikkatinizi çekiyorum; 2013 yılında yüzde yüzde 23,40 iken 2024 yılı sonunda yüzde 10,4'e düşmüştür. Özel hastanelere yapılan ödemelerin sağlık harcamaları içindeki payı 2013 yılında yüzde 15,70 iken 2024 yılı sonunda yüzde 7,07'ye düşmüştür. 2025 yılının ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 6,78 gerilemiştir. Bu nedenle özel hastanelere aktarılan pay iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde konuştu.



"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜNÜ TUTACAĞIZ"

Bağ-Kur sigortalılarının mevcut 9 bin prim gün şartının gibi 7 bin 200 güne indirilmesine ilişkin de konuşan Işıkhan, "7200 gün sayısının eşitlenmesi noktasında tabii ki daha önce Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. Ancak size biliyorsunuz bu sözü 2026 yılından 2028 yılına kadar tutma zamanımız olduğunu düşünüyorum. Daha zamanımız var. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getirilecektir" ifadelerine yer verdi.