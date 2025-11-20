Bakan Kacır: ''2030'a kadar yapay zekaya 10 milyar dolarlık yatırım yapacağız"

Kacır, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte verinin sahipliği, konumu ve işlenme amaçlarına dair değerlendirmede bulundu. Kacır, "Teknoloji odaklı büyümeyi benimseyen bizim gibi ülkeler adına bu kararlar sadece ekonomik tercihler değil, doğrudan dijital egemenlik ve milli güvenlik ile ilgilidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknoloji geliştirme ve üretiminde kaydettiğimiz büyük ilerleme, veri politikalarımızın önemini daha da artırıyor. Savunma sanayisi, uzay teknolojileri ve otomotiv dahil pek çok alanda ülkemizi küresel bir aktör haline getirdik. Güçlü, rekabetçi ve çevik üretim altyapımızla Avrupa değer zincirlerinin merkezinde yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, 2002 yılında Türkiye genelinde yalnızca 2 teknopark bulunduğunu hatırlatarak, "Bugün 60 ilimizde, 113 teknoparkta faaliyet gösteren 12 binden fazla firma AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. 1700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinde girişimcilerimiz ve mühendislerimiz yenilikçi ürünler geliştiriyor" dedi.

TÜRKİYE, TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ İÇİN EN UYGUN ÜLKE

Türkiye'nin, toplumun tüm kesimlerini teknoloji geliştirme sürecine dahil eden özgün bir modele sahip olduğuna dikkat çeken Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimlerini başlatmak, büyütmek ve küresel pazarlara taşımak için en uygun ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.

Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın yükselen yıldızı olarak gösterildiğini ifade ederek, "Girişimcilik ekosisteminin başarısı açısından önemli göstergelerden biri, milyar dolarlık değerlemeyi aşan teknoloji girişimlerinin yani unicorn sayısının artmasıdır. 2019'da ülkemizde bu unvana sahip tek bir girişim yokken, bugün 7 unicorn'umuz yani bizim ifademizle 7 Turcorn'umuz bulunuyor" açıklamasında bulundu.

2030'A KADAR 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

2030'a kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin ortaya çıkmasını hedeflediklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Turcorn'larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolar seviyesini aşmasını stratejik bir hedef olarak belirledik. Ülkemizdeki yenilikçi girişimlerin sahip olduğu verinin sınırlarımız içerisinde işlenmesi ve 86 milyon için yüksek katma değer üretmesiyle daha müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye inşa edebiliriz. Küresel şampiyonlar ligini hedefleyen bir ülke olarak, veri işleme ve yüksek başarımlı hesaplama kapasitemizi artıracak adımları kararlılıkla atıyoruz. 80 binden fazla işlemci çekirdeği, 504 GPU kartı ve 14,5 petabayt depolama kapasitesine sahip ARF hesaplama kümemizi hizmete sunduk."

Kacır, kamu, özel sektör ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı hesaplama kapasitesini büyütmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "EuroHPC Ortak Girişimine katılarak Avrupa genelinde kurulan yüksek başarımlı hesaplama altyapılarını araştırmacılarımızın erişimine açtık. Teknoloji girişimlerimiz, Dijital Avrupa EuroHPC Ortak Girişimi süper bilgisayarlarını yapay zeka çözümleri için ücretsiz kullanabiliyor. Ayrıca dünyanın en güçlü 20 süper bilgisayarından biri olan MareNostrum 5'in işlemci kapasitesinden yararlanabiliyor" dedi.

"2030'A DEK 10 MİLYAR DOLARLIK VERİ MERKEZİ VE YAPAY ZEKA YATIRIMINI HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"



Dijitalleşme ve yapay zeka alanlarındaki hedeflere de değinen Bakan Kacır, "Bulut tabanlı altyapıların ülkemizde kurulmasını hızlandırmaya dönük 1,6 milyar dolar bütçeli HIT-Yapay Zeka Çağrımızla, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini dünya ölçeğinde söz sahibi bir konuma taşımayı, sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu desteklerimizin hızlandırıcı etkisiyle 2030'a dek 10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımını harekete geçireceğiz. HIT-Kuantum Çağrımızla da klasik hesaplama sınırlarını aşan ve geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum teknolojilerinde altyapımızı oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmalarla veri işleme ve depolamada ülkemizi bölgesel merkez konumuna taşımayı, yapay zekanın sunduğu çok yönlü fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmayı arzuluyoruz" açıklamasında bulundu.

Kacır, Google Cloud ve Turkcell işbirliğinin Türkiye'nin vizyonuna hizmet eden önemli bir adım olduğunu dile getirerek, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'tan projeye ilişkin tarih aldığını; yatırımın 2026 yılının ilk yarısında hayata geçeceğini belirtti.

Bu yatırımların kazanımlarına ilişkin de bilgi paylaşan Kacır, "Bu yatırım, küresel teknoloji liderlerinin Türkiye'ye duyduğu güvenin bir göstergesidir. Artık işletmelerimiz, girişimcilerimiz, kamu kurumlarımız ve araştırmacılarımız dünya standartlarında hiper ölçekli bulut altyapısına erişebilecek. Yüksek performanslı, düşük gecikmeli ve güvenli dijital çözümler Türkiye'den dünyaya sunulabilecek. Bu ülkenin inovasyon kapasitesini ve dijital altyapısını güçlendiren önemli bir kazanım'' sözlerini ifade etti.

"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MEVZUAT DÜZENLEMELERİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Kacır, Türkiye'nin üç kıtanın kesişim noktasında bulunduğunu belirterek, "Nitelikli insan kaynağı, yatırımcı ve girişimci dostu mevzuatı ve yüksek teknoloji odaklı büyüme modelini destekleyen altyapı adımlarıyla küresel teknoloji yatırımları için cazibe merkezi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin geleceğe dönük fiber altyapısı hedeflerine de değinen Kacır, "Genişletilmiş fiber altyapımız, 5G yatırımları, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerimiz, bulut sistemler ve veri merkezi yatırımlarıyla şirketlerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandıracağız. Gençlerimizi geleceğin becerileriyle donatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kacır, yapay zeka gibi öncü alanlardaki inovasyon fırsatlarını Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş, risk temelli ve dengeli bir düzenleyici çerçeveyle tamamen açık tutacaklarını vurguladı.

Diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların mevzuat çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kacır, "Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını, fırsatlarını ve imkanlarını dikkate alan bir anlayışla Türkiye'ye özgü mevzuat düzenlemelerini sürdüreceğiz" dedi.