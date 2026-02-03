Bakan Kacır açıkladı: KOSGEB’den 20 milyon liralık krediler için 20 puanlık finansman desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği 2026 yılı 1. dönem başvuruları bugün başlıyor. 20 milyon lira üst limitli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden, şu açıklamayı yaptı:

"KOBİ'lerimizi büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ediyoruz.

@KOSGEB

Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık.

20 milyon TL üst limitli

36 ay vadeli krediler için

20 puanlık finansman desteği sunuyoruz.

2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar TL finansmana erişim imkanı sağladık.

Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız.

Başvuru tarihleri: 3 - 28 Şubat 2026

Detaylı bilgi için https://kosgeb.gov.tr"