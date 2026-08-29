Bakan Kacır açıkladı: Türkiye, savunma sanayide dünya lideri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin üretim gücüyle hızla yükselişini sürdürdüğüne şahit olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti iktidarları döneminin her alanda olduğu gibi sanayi ve teknolojide de asırlık hizmetlerin Türk milletiyle buluştuğu bir dönem olduğunu belirten Kacır, "Nasıl sağlıkta, ulaştırmada, eğitimde, sporda, hayatın her alanında asırlık devrimler hayata geçirmişsek Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yıllık iktidarlarımız döneminde, üretimde, sanayide, teknolojide, girişimcilikte de asırlık adımları hep birlikte atmak bizlere nasip oldu." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'de adeta bir üretim seferberliğini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 373'e çıkardık. Bu bölgelerde istihdamı, 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik ve üretim yapan fabrikaların sayısı 11 binden 61 bine yükseldi. Bütün bunları yaparken Türk sanayisinin dönüşümüne de öncülük ettik. Türk sanayisi artık, ileri teknoloji üretme kabiliyetine sahip, yüksek katma değerli üretim yapabilen, dünyayla çok daha güçlü rekabet edebilen bir düzeye erişti. AR-GE altyapısını adeta sıfırdan inşa ettik. İktidara geldiğimizde Türkiye'de 2 teknopark vardı. Şimdi Türkiye'de, bugün kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Milli Savunma Üniversitesi Teknoparkı ile 115 teknopark var. İktidara geldiğimizde teknoparklarda 56 şirket faaliyet gösteriyordu. Şimdi 115 teknoparkta 13 binden fazla şirket Türkiye'nin AR-GE yolculuğuna liderlik ediyor. İktidara geldiğimizde Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı, sadece 29 bin düzeyindeydi. Şimdi Türkiye'de 311 binden fazla AR-GE insan kaynağı, bir başka deyişle adeta AR-GE ordumuz var. Biz iktidara geldiğimizde yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi Türkiye'de yılda 11 binden fazla patent başvurusu yapılıyor."

Bu gelişmelerin Türkiye'de katma değerin artırılmasına vesile olduğunu dile getiren Kacır, "Biz iktidara geldiğimizde bütün Türk sanayisinin ürettiği katma değer 41 milyar dolar düzeyindeydi. Şimdi sanayimiz 250 milyar dolardan fazla katma değer üretiyor ve 36 milyar dolar olan ihracatımızı bu gayretlerle 278 milyar dolara çıkardık. Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldik. Çelik, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da 1 numarayız. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada 1 numarayız." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİ BİZİM İÇİN TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTU"

Kacır, en ileri başarıların savunma sanayisinde hayata geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayi bizim için sadece bir tercih değil, zorunluluk meselesiydi. Çünkü adeta ateş çemberiyle çevrilmiş bir coğrafyada 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele etmekteydik. Terörle mücadelemizde sözüm ona ittifak içinde olduğumuz pek çok ülkeyi çoğu zaman yanımızda görmedik. Onları mücadele ettiğimiz grupların, örgütlerin etrafında, arkalarında gördük. Onlara silah yardımı yaparken gördük. Gördük ve anladık ki ancak kendi savunma sanayi teknolojimizi geliştirebilir, kendi ihtiyacımızı kendi imkanlarımızla karşılayacak noktaya gelebilirsek o zaman sahada, cephede netice almamız mümkün olacak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu başlattık. Kendi öz evlatlarımızın alın terine, akıl terine, zekasına, gayretine güvendik. Onların önündeki engelleri kaldırdık, takozları yollarından aldık ve Türk milletinin evlatları Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan, Kızılelma ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne attı."

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini vurgulayan Kacır, "Bu süreç, yani terörün gündemimizden tümüyle çıkması, inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm şehirlerinde, bölgelerinde yepyeni bir kalkınma seferberliğinin başlamasının önünü açacak." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası zor bir coğrafya. Dünyadaki bütün güçlerin emellerinin, hedeflerinin olduğu bir coğrafya burası. Tarih boyunca da böyle olmuş. Fakat biz bu zor coğrafyada, Anadolu'yu, topraklarımızı, güven, refah ve istikrar adası olarak koruyabilmek ve geleceğe taşıyabilmek için büyük bir gayret içindeyiz. Bu adımlar bunun için, başkalarının hesabı bozulsun diye atılıyor. Bu hesapları hamdolsun boza boza bugünlere geldik. Birilerinin ne hesapları vardı biliyorsunuz. Suriye'yi paramparça etmek istiyorlardı, hamdolsun izin vermedik. Karabağ'da 30 yıla yakın işgal devam ediyordu. Can Azerbaycan'ın yanında olduk, işgali sonlandırdık. Libya'yı paramparça edeceklerdi. Libya, Akdeniz'in önemli bir ülkesiydi, izin vermedik ve hamdolsun şimdi Libya'da yeni bir dönem başlıyor. Sadece karada değil, mavi vatanda Türk milletinin egemenlik haklarını en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne en güçlü şekilde sahip çıkıyor, destek olmaya devam ediyoruz. Biz, büyük Türkiye'yiz, büyük Türk milletiyiz. Bizim hesabımız, günlük hesap olamaz. Biz, uzun vadeli işlerin, asırlık hedeflerin peşinden gitmek durumundayız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, attığımız tüm bu adımlar, inanıyoruz ki Türk milletini çok daha aydınlık yarınlara eriştirecek."

Kacır, 2028'de çok daha yüksek, rekor bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçerek, Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkacaklarını kaydetti.

Kütahya'da AK Parti iktidarları döneminde organize sanayi bölgelerinin sayısının 3'ten 6'ya çıkarıldığını anımsatan Kacır, kente yeni bir endüstri bölgesi kazandırmak için hazırlıkları sürdürdüklerini ve çalışmaları yakında tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör