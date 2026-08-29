Bakan Kacır: AR-GE teşviklerimizle teknoloji girişimlerimizin yanında olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, HubX'in "Turcorn" olmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin yeni "Turcorn"unun İzmir'den çıktığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Milyar dolar değerlemeyi aşan, mobil uygulama ve yapay zeka araçları geliştiren, ürünleriyle 190 ülkede 600 milyon kişiye erişen HubX, AR-GE çalışmalarını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde Teknopark İzmir'de sürdürüyor. Henüz 5 yaşında, 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaşan HubX ekibini kutluyorum. AR-GE teşviklerimizle teknoloji girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör