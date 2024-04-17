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Giriş Tarihi: 17.4.2024 12:16 Son Güncelleme: 17.4.2024 12:16

Bakan Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu." ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının hedeflerle uyumlu şekilde arttığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz."

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Bakan Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı
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