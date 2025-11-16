Bakan Kacır duyurdu: TÜBİTAK BiGG Programı’ndan 109 girişimciye 900 bin liralık yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK BiGG Programı 2025 yılı ikinci çağrı sonuçlarının belli olduğunu belirtti.

Çağrı sonuçlarına ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"Çağrı kapsamında 109 girişimciye 'mükemmeliyet mührü' verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan 900 bin lira yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2 bin 687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."