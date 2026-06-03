Bakan Kacır: Gıda sektöründe 8 bin 911 yatırıma teşvik desteği verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ''2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık" dedi.

Gaziantep'te konuşan Kacır, teşviklerle 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünün açıldığını söyledi.

GIDA ALANINDAKİ PROJELERE 16 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK

Gıda sektöründe teknoloji ve Ar-Ge odaklı dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini belirten Kacır, son 23 yılda TÜBİTAK destek programları kapsamında önemli kaynaklar sağlandığını ifade etti.

Kacır, "TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında; son 23 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 126 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren 3 bin 700 bilim insanı ve gencimize 16 milyar liradan fazla destek sağladık" dedi.

22,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'nin atıştırmalık ürünler sektöründe dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını vurgulayan Kacır, sektörün geçen yıl 22,3 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirtti.

Kacır, "Türkiye; üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle; bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuru yemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"1 TRİLYON 90 MİLYAR LİRA SABİT YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Gıda sanayisinin küresel rekabette Türkiye'nin en güçlü alanlarından biri olduğunu belirten Kacır, sektöre yönelik yatırım desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Kacır, "İşte bu anlayışla, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık" diye konuştu.

211 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE GIDA ÜRETİMİ YAPILIYOR

Gıda üretiminin planlı sanayi alanlarında gerçekleştirilmesi amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade eden Kacır, Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde sektörün güçlü şekilde yer aldığını belirtti.

Kacır, "12'si Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere toplam 211 organize sanayi bölgemizde müteşebbislerimiz gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor" dedi.

100 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM

Açılışı yapılan tesisin Türkiye'nin gıda sanayisindeki üretim kapasitesine katkı sağlayacağını belirten Kacır, yatırımın istihdama da önemli destek sunacağını söyledi.

Kacır, "100 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve Şölen Çikolata'nın üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak bu tesis, doğrudan 500 kişiye, dolaylı olarak ise 2 bin kişiye istihdam sağlayarak Gaziantep'in, ülkemizin üretimine, ekonomisine ve sosyal refahına önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ VE KATMA DEĞER VURGUSU

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sanayide yüksek katma değerli üretime odaklandıklarını belirten Kacır, gıda sektöründe sürdürülebilir üretim, teknoloji kullanımı, markalaşma ve verimliliğin artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Bakan Kacır, gıda sanayisinin önümüzdeki dönemde de üretim ve ihracat performansını artırarak yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdüreceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör