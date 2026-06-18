Bakan Kacır HIT-30’u tanıttı: Türkiye’den 10 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi

İLK HIT-30 RESEPSİYONU PARİS'TE

Yatırım ortaklığı tek yönlü bir süreç değildir. Fransa'daki 1 milyar doları aşan Türk yatırımları ve burada yaşayan 800 binden fazla vatandaşımız ve Türk kökenli kişi, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağları daha da zenginleştirmektedir. Yatırım, üretim ve halklar arası bağlardaki bu karşılıklı derinlik, Türkiye-Fransa ilişkilerine yüksek teknoloji iş birliğinde yeni bir sayfa açmak için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin yeni nesil teknoloji yatırımlarını çekmeye yönelik stratejik aracı olan HIT-30 için yurtdışında düzenlediğimiz ilk uluslararası resepsiyonun burada, Paris'te gerçekleştirilmesi bir tesadüf değildir.

GÜVENİLİR ORTAKLARA İHTİYAÇ

Küresel ekonomik düzenin birçok cephede sınandığı bir dönemden geçiyoruz. Jeopolitik gerilimler, tedarik zincirindeki aksaklıklar, enerji güvenliği endişeleri ve kritik teknolojiler için hızlanan yarış, ülkelerin ekonomik gücü tanımlama biçimini değiştiriyor. Bu yeni çağda rekabet gücü, güçlü üretim kapasitesini dijital teknolojiler, nitelikli insan sermayesi, inovasyon ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını bir araya getirebilenlere ait olacaktır. Ülkelerin, somut, sonuç odaklı ve uzun vadeli bir iş birliği kurabilecekleri güvenilir ortaklara ihtiyacı vardır.

TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜMÜ

Aranızdan birçoğu Türkiye'yi iyi tanıyor ve son yıllarda ülkemizin geçirdiği ekonomik ve endüstriyel dönüşümü yakından takip ediyor. Son 20 yıldır, Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmayı, inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi ve ekonomimizi küresel değer zincirinde daha üst sıralara taşımayı amaçlayan kapsamlı bir sanayi ve teknoloji gündemi izledik. Bu vizyon ve attığımız tutarlı adımlar sayesinde, Türk şirketleri bugün birçok sektörde Avrupa değer zincirlerinde stratejik roller üstlenmektedir. Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan geniş koridorda Türkiye, endüstriyel üretiminin çeşitliliği ve ihracatının küresel erişimiyle öne çıkmaktadır. Bu güç, giderek daha da sağlamlaşan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi tarafından desteklenmektedir.

YENİ DESTEK MEKANİZMALARI

Bugün, bin 700'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi, endüstriyel rekabet gücümüzü güçlendiren çözümler geliştiriyor. 114 teknoparkta, yaklaşık 13 bin firma yarının teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. 800'e yakın uluslararası şirket, Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Bu güçlü üretim ve inovasyon tabanı, ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesinde önemli başarılara yol açmıştır. Bu bakış açısıyla, yüksek katma değerli üretimi, ikiz dönüşümü ve küresel değer zincirlerine daha güçlü entegrasyonu hızlandırmak için destek araçlarımızı sürekli güncelliyor ve yeni programlar başlatıyoruz.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİMİZ

Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz yeni teşvik sistemimiz, yüksek teknolojiye yönelik yatırımlara ayrıcalıklı finansman imkânı sunmaktadır. Teknolojik ve stratejik yatırımlar için tercihli kredi politikası oluşturduk. Büyük ölçekli yüksek teknoloji yatırımlarının, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu hızlandırmak için hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu yatırımlar sadece sermaye getirmekle kalmaz, aynı zamanda ileri düzeyde teknik bilgi, nitelikli istihdam, yerel tedarikçilerin gelişimi, ihracat kapasitesi ve küresel değer zincirlerine daha güçlü entegrasyon da sağlar.

HIT-30 YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIM PROGRAMI

Bu nedenle, yüksek teknoloji projeleri için tarihimizin en büyük teşvik programı olan HIT-30'u başlattık. Bu program kapsamında, yarı iletkenlerden mobiliteye, ileri imalattan iletişim ve uzaya, sağlık teknolojilerinden dijital teknolojilere ve yeşil enerjiye kadar uzanan farklı öncelikli sektörlere odaklanıyoruz. Bu öncelikli alanlar, Türkiye'nin teknolojik kapasitesini güçlendirme, yüksek katma değerli üretimi artırma ve sanayimizi küresel değer zincirlerinde daha rekabetçi bir konuma taşıma vizyonumuzu ortaya koyan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizle tam olarak uyumludur. Program kapsamında seçilecek yatırımlarda aradığımız özellikler şunlardır: Yeni gelişen teknolojilere net bir odaklanma, küresel rekabet gücünü sağlayabilecek ekonomik ölçek, yeterli teknik kapasite ve finansal güç, Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine somut bir katkı. Program kapsamında uygun görülen yatırımlar için, proje bazlı yatırım teşvikleri, pazar geliştirme desteği ve cazip finansman fırsatlarını içeren kapsamlı bir teşvik paketi sunuyoruz.

HIT-30 ÇAĞRILARI

Bugüne kadar, HIT-30 kapsamında 10 farklı başlık altında çağrılar başlattık. Şimdiye kadar çok sayıda yatırımı ülkemize kazandırdık. Bu çağrılar, Fransız ortaklarımız başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin yeni nesil yüksek teknoloji yatırımlarına ortak olmaları için açık bir fırsattır.