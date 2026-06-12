Bakan Kacır: İhracatımızı 276 milyar dolara ulaştırdık

'ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN PAZAR PAYI YÜZDE 51'E YÜKSELDİ'

Küresel otomotiv endüstrisinde batarya teknolojileri, karbon nötr hedefleri ve dijitalleşmeyle birlikte elektrikli ve hibrit araçlara yönelimin arttığına dikkat çeken Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada tam elektrikli ve hibrit araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 15'ten yüzde 35'e çıktı. Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarında tam elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 9,3'ten yüzde 51'e yükseldi. Bu vizyonun en somut adımlarından biri olarak, milletimizin 60 yıllık yerli ve millî otomobil hayalini Togg'la elektrikli ve akıllı otomobil olarak gerçeğe dönüştürdük. Yurt genelinde hızlı şarj bağlantı noktası sayısını üç yılda 8 katına çıkardık. Bugün, 19 bin 300'ü hızlı şarj olmak üzere, 44 bin 400 şarj bağlantı noktasıyla ülke sathında kesintisiz bir şarj ağına sahibiz. Hibrit araç teknolojilerinde de ülkemizde üretim kapasitesinin güçlenmesini, otomotiv sanayimizin yeni nesil mobilite zincirinde daha yüksek katma değerli bir konuma yükselmesi açısından son derece önemli görüyoruz."

Konuşmaların ardından banttan indirilen aracı inceleyen Bakan Kacır'a içinde otomobilin bulunduğu tablo hediye edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör