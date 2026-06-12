Bakan Kacır: İhracatımızı 276 milyar dolara ulaştırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni nesil 'Renault Boreal' modelinin banttan inme törenine katıldı. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Emel Gözükara Durmaz, Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı. Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin bu kritik eşiği başarıyla aşan bir ülke olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yılda ülkemizi Ar-Ge ve katma değerli üretimde dünyanın sayılı ülkeleri arasına taşıdık. İmalat sanayimizin öncülüğünde, ihracatımızı 23 yılda 36 milyar dolardan 276 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye bugün, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir" dedi.
'SEKTÖRÜMÜZ 41,5 MİLYAR DOLAR İHRACATLA REKOR KIRDI'
Otomotiv sanayisinin ana ve tedarik zinciriyle birlikte 300 binden fazla nitelikli istihdam sağladığını belirten Kacır, "Geçen 23 yıl içerisinde otomotiv üretimimiz yıllık 357 binden 1,5 milyona yükseldi. Sektörümüz, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 41,5 milyar dolar ihracatla rekor kırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, otomotiv sanayimizin teknoloji geliştirme kabiliyetini derinleştirmek için 206 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoparklarımızda faaliyet gösteren 132 firmanın projelerini destekledik. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda bu alana toplam 33 milyar lira kaynak sağladık" dedi.
'ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN PAZAR PAYI YÜZDE 51'E YÜKSELDİ'
Küresel otomotiv endüstrisinde batarya teknolojileri, karbon nötr hedefleri ve dijitalleşmeyle birlikte elektrikli ve hibrit araçlara yönelimin arttığına dikkat çeken Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünyada tam elektrikli ve hibrit araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 15'ten yüzde 35'e çıktı. Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarında tam elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 9,3'ten yüzde 51'e yükseldi. Bu vizyonun en somut adımlarından biri olarak, milletimizin 60 yıllık yerli ve millî otomobil hayalini Togg'la elektrikli ve akıllı otomobil olarak gerçeğe dönüştürdük. Yurt genelinde hızlı şarj bağlantı noktası sayısını üç yılda 8 katına çıkardık. Bugün, 19 bin 300'ü hızlı şarj olmak üzere, 44 bin 400 şarj bağlantı noktasıyla ülke sathında kesintisiz bir şarj ağına sahibiz. Hibrit araç teknolojilerinde de ülkemizde üretim kapasitesinin güçlenmesini, otomotiv sanayimizin yeni nesil mobilite zincirinde daha yüksek katma değerli bir konuma yükselmesi açısından son derece önemli görüyoruz."
Konuşmaların ardından banttan indirilen aracı inceleyen Bakan Kacır'a içinde otomobilin bulunduğu tablo hediye edildi.