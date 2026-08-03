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Giriş Tarihi: 3.08.2026 14:19

Bakan Kacır: İhracatta güçlü performansımız devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ihracatta güçlü performansının sürdüğünü belirtti.

AA
Bakan Kacır: İhracatta güçlü performansımız devam ediyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Sanayicinin katma değerli üretimi sürdürdüğünü ifade eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İhracatta güçlü performansımız devam ediyor. Temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatı 278,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET FATİH KACIR #İHRACAT #SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

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Bakan Kacır: İhracatta güçlü performansımız devam ediyor
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