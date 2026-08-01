Bakan Kacır tarih verdi: Terminal İstanbul açılıyor! İlk etap Ağustos’ta hizmete girecek...

İstanbul'un küresel teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde yeni bir merkez olması hedeflenen Terminal İstanbul, girişimcilerden yatırımcılara, teknoloji şirketlerinden genç yeteneklere kadar geniş bir ekosistemi aynı çatı altında buluşturacak.

Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon merkezlerinden biri olarak tasarlanan proje, Türkiye'nin yapay zeka, yazılım ve ileri teknoloji alanlarındaki kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve girişimcilik ekosistemi arasında işbirliğini güçlendirerek yüksek katma değerli teknoloji üretimini hızlandırmayı hedefleyen Terminal İstanbul'un başlangıç etabının ise bu ay açılması bekleniyor.

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'nın uzun yıllar boyunca havalimanı olarak Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, daha fazla yolcu kapasitesine ihtiyaç duyulması nedeniyle İstanbul'un yeni bir havalimanına ev sahipliği yaptığını, orada bugüne kadar sunulabilen hizmetin çok daha ötesinde imkanlara sahip olunduğunu ve Türk havacılığının büyük bir büyüme hızı yakaladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Atatürk Havalimanı terminal binalarını yine Türkiye'ye ve Türk ekonomisine en güçlü şekilde hizmet edecek bir teknoloji merkezine dönüştürdüklerini dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası, Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacak. Bu merkezin sadece 5 bin metrekareden oluşan ilk etabını açılışa hazırlıyoruz. Tamamladığımızda, önümüzdeki yıl 200 bin metrekarelik bir merkezi Türk teknoloji girişimciliği ekosistemine ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanından buraya gelecek girişimcilere ve yatırımcılara hizmet sunmak üzere hayata geçirmiş olacağız."