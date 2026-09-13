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Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:58

Bakan Kacır: Teşviklerimiz inovasyon kapasitesini daha ileri taşıyacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ZUCHEX 36'ncı Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nı ziyaret etti.

DHA
Bakan Kacır: Teşviklerimiz inovasyon kapasitesini daha ileri taşıyacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ZUCHEX 36'ncı Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nı ziyaret ettiğini belirterek, tasarımdan üretime, teknolojiden ihracata uzanan güçlü ekosistemin, Türk sanayisinin dinamizmini ve girişimcilik kabiliyetini dünyaya taşıdığını kaydetti.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün; geniş ürün yelpazesi, yüksek üretim kabiliyeti ve değişen küresel taleplere hızlı uyum sağlayan yapısıyla Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat gücünün önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, "Teşviklerimizle sanayimizin teknoloji ve inovasyon kapasitesini daha ileri taşıyacak, üreticilerimizin küresel pazarlardaki rekabetçiliğini güçlendirecek ve Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesini destekleyecek adımları kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET FATİH KACIR #TÜRKİYE

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Bakan Kacır: Teşviklerimiz inovasyon kapasitesini daha ileri taşıyacak
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