Bakan Kacır yeni kredi programını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimlere yönelik KOSGEB aracılığıyla verilecek yeni kredi programını duyurdu.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOSGEB aracılığıyla GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi desteği sunulacağını bildirdi.

Kacır, program kapsamında yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları ile yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımlarının destekleneceğini belirtti. Programın teknogirişimlerin büyümesini hızlandıracağını vurgulayan Kacır, "Türkiye'nin yapay zekâ yolculuğuna güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Kredi Programı'na başvuruların 31 Aralık tarihine kadar yapılabileceği belirtilirken, başvuruların 'kosgeb.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör