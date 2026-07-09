Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kacır yeni kredi programını duyurdu
Giriş Tarihi: 9.07.2026 10:35

Bakan Kacır yeni kredi programını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimlere 5 milyon liraya kadar kredi desteği verileceğini açıkladı.

İHA
Bakan Kacır yeni kredi programını duyurdu
  • ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimlere yönelik KOSGEB aracılığıyla verilecek yeni kredi programını duyurdu.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOSGEB aracılığıyla GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi desteği sunulacağını bildirdi.

Kacır, program kapsamında yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları ile yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımlarının destekleneceğini belirtti. Programın teknogirişimlerin büyümesini hızlandıracağını vurgulayan Kacır, "Türkiye'nin yapay zekâ yolculuğuna güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Kredi Programı'na başvuruların 31 Aralık tarihine kadar yapılabileceği belirtilirken, başvuruların 'kosgeb.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET FATİH KACIR #TÜRKİYE #KOSGEB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kacır yeni kredi programını duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA