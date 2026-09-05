Bakan Kacır: Yüksek teknoloji ve yeşil dönüşüm yatırımlarını destekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırım potansiyelini ve yeni işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Özellikle yüksek teknoloji, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında uluslararası finansman imkanlarının geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi konusunu ele aldık. Sanayi Alanları Master Planı, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi ile kurulacak yeni bağlantılar sayesinde Türkiye, küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendiriyor. Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile yeşil üretimde uluslararası kaynakları Türk sanayisi için harekete geçiriyoruz. Robotik, yapay zeka ve dijital dönüşüm yatırımlarıyla verimlilik artışını hızlandırıyoruz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör