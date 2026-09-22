Bakan Kacır’dan ABD’li şirketlere Türkiye daveti: Üretin, geliştirin, büyüyün

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de düzenlenen Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı'nda ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta temaslarını sürdüren Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarına sunduğu imkanlar ile teknoloji ekosistemini anlattı.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ ANLATILDI

Kacır, DEİK ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19'uncu Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarına sunduğu imkanlar, HIT-30 Yatırım Teşvik Programı ile üretimden Ar-Ge'ye, inovasyondan teknoloji girişimciliğine uzanan teknoloji ekosistemi ele alındı.

Kacır, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik yatırımların küresel çekim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefini ABD iş dünyasının temsilcileriyle paylaştıklarını belirtti.

Kacır, "DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19'uncu Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında, Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısında ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarına sunduğu imkanları, HIT-30 Yatırım Teşvik Programımızı ve üretimden Ar-Ge'ye, inovasyondan teknoloji girişimciliğine uzanan güçlü ekosistemimizi ele aldık. Türkiye'yi yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik yatırımların küresel çekim merkezleri haline getirme hedefimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

AMERİKAN ŞİRKETLERE TÜRKİYE'DE ÜRETİM ÇAĞRISI

Türkiye'nin geleceğin sanayi ve teknoloji altyapısına yönelik yatırımlarına da değinen Kacır, sanayi kapasitesi, enerji altyapısı, dijital omurga ve fiziksel bağlantısallığın geliştirildiğini belirtti.

Kacır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yarının teknolojilerine yönelik sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyoruz. Türkiye; üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya'yı Avrupa'yla buluşturuyor. Amerikan şirketlerini Türkiye'de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör