Bakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemleri olmazsa olmazımız

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" gençlik buluşmasına katılan Karaismailoğlu, iktidarları döneminde yapılan yatırımları anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımları sayesinde her yıl 1 milyar litre yakıt ve 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlandığını bildirdi.

Bundan 20 yıl önce 30 milyon olan hava yolu yolcusu sayısının bugün 210 milyona çıktığını aktaran Karaismailoğlu, "20 yıl önce sadece 6 bin 100 kilometre son derece yetersiz ve kalitesiz bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda tam 28 bin 700 kilometrelik bölünmüş yolumuz var. Bakın hızlı trenlerle daha yeni tanıştık. Sakarya'nın da arasında olduğu 8 ilimizde hızlı tren var." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin önemli mesafe kat ettiğini vurgulayarak, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bir öğrencinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorusu üzerine Karaismailoğlu, İstanbul'daki tıkanıklığın giderilmesi için köprüler, tüneller ve raylı sistemlerin hayata geçirildiğini anlattı.

Karaismailoğlu, tıkanıklık ve sıkışıklıkların önüne geçmek için alternatif güzergahların oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün 12 milyar tonluk ticaret hacmi dünyada hareketlilik halinde. Bunun yüzde 90'ı denizlerden sağlanıyor. 2030 yılına geldiğimizde dünya ticaret hacmi 30 milyon tona çıkacak. Bugün İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 40 bin gemi geçiyor. Zaten zorlu şartlar altında geçiriyorsunuz, hem Marmara hem Karadeniz'de günlerce bekliyor bu gemiler.

Bugün 3-4 gün bekliyorsa önümüzdeki yıllarda haftalarca bekleyebilir. Bu yükü ne İstanbul Boğazı ne Marmara Denizi kaldırabilir. O yüzden mutlaka bu ticari tıkanıklıkların önünü açmak için yatırımlar yapmak gerekiyor. Kanal İstanbul da tamamen küresel lojistik hareketlerdeki ihtiyaçtan doğdu."

"AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Sürdürülebilir ulaşım konusunda soru yöneltilen Karaismailoğlu, sıfır emisyon, mobilite ve akıllı trafik gibi çalışmaların azalmadan devam edeceğinin altını çizerek, Türkiye'nin sıfır emisyon taahhüdü veren ülkelerden olduğunu kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, bu alanda çok yönlü çalıştıklarını belirterek, "Üniversitelerle akademiyle özellikle mikromobilite araçları ve şehir içi 10 dakikalık yürüme mesafeleri, akıllı, otonom, elektrikli, paylaşımlı araçlar planlamalarımız dahilinde. Akıllı ulaşım sistemleri olmazsa olmazımız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Karaismailoğlu'na günün anısına tablo hediye edildi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de katıldı.