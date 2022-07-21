Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 6 milyon 678 bin yolcu hava yolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenlerin sayısını açıkladı. Karaismailoğlu, 8- 17 Temmuz arasında Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğunu belirterek, toplam iniş, kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olarak tespit edildiğini kaydetti.

Bayram süresince havalimanlarında yolcu yoğunluğu yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, "İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat etti" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 3 bin 617, dış hatlarda 9 bin 764 olmak üzere toplam 13 bin 381 uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, "'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı'nda yolcu trafiği, iç hatlarda 562 bin 435, dış hatlarda 1 milyon 597 bin oldu. Toplamda ise 2 milyon 159 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş, kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 2 bin 817, dış hatlarda 3 bin 5, toplamda ise 5 bin 822 oldu. Yolcu trafiği, iç hatlarda 472 bin 368, dış hatlarda 461 bin 169, toplamda ise 933 bin 537 olarak gerçekleşti" dedi.