Bakan Karaismailoğlu restore edilen Sarıçay Köprüsü’nü inceledi

Dünyanın gıptayla baktığı, teknolojinin en son ürünlerini kullanan, yerli mühendislerin çalıştığı ve dünyanın en iyi işlerini, projelerini yapan bir bakanlık olduklarını belirten Karaismailoğlu, ülkede ecdada saygı duyulan tarihi köprüleri de ihya eden bir bakanlık olarak gurur veren işler yaptıklarını kaydetti.