Bakan Karaismailoğlu: Trabzon için planladığımız pek çok işimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden bir tanesi olarak gördüklerini kaydetti.



Türkiye'nin her tarafına projelerle imza attıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın gıpta ile baktığı işleri yaptıklarını söyledi. Birçok hayali gerçeğe dönüştüren kadro içerisinde olmanın kendisi için gurur olduğunu belirten Karaismailoğlu, büyük hedefleri olduğunu ifade etti.



"Sonucunda milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak, ülkemiz sonucunda lider ülkelerden bir tanesi olacak" diyen Karaismailoğlu, Trabzon'un Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu, her zaman da öyle olacağını aktardı.



Muhtarları her zaman çalışma arkadaşı olarak gördüklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, bundan sonra da böyle olacağını dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Bizim Trabzon için düşündüğümüz, planladığımız pek çok işimiz var. İnşallah bunları hızlıca bitireceğiz ve yapacağımız, açıkladığımız bu büyük projelerle inşallah Trabzon'un değerine değer katacağız" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'u ziyaret ettiğinin anımsatan Karaismailoğlu, "Hakikaten Trabzon çok büyük bir misafirperverlik gösterdi. Cumhurbaşkanımıza yaptığı hizmetlerden ve Türkiye'ye yaptığı hizmetlerden ve dünyada Türkiye'yi bu lider ülke vasfı ile temsil etmesinden dolayı hakikaten ona büyük bir teveccüh gösterdi Trabzonlular. İnşallah bunu 14 Mayıs'ta sandıkta da gösterecektir" dedi.



Dün açılışı gerçekleştirilen Zigana Tüneli'nin, Türkiye'nin gelmiş olduğu seviyeyi gösteren çok önemli bir gösterge olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok işler başardığına belirtti. Karaismailoğlu, "Muhtarlar bütün STK'lar ve Trabzonlular vatanına milletine aşık insanlar. Karşımızdaki oluşmuş olan ittifakı görüyorsunuz. Hükümeti yönetmeye talip olanların içerisindeki karışıklıkları, maalesef bunları kimin desteklediğini de sizler görüyorsunuz. O yüzden başta Trabzonlular olmak üzere bunlara sandıkta gerekli cevabı verilecektir" değerlendirmesinde bulundu.