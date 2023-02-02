Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’yi uluslararası bir koridora çevireceğiz

TREN SİNYALİZASYON VE ARA YÜZ ÇALIŞMALARINI DA YERLİ İMKANLARLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bakan Karaismailoğlu, "Çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olan ve her adımını planlayarak geleceğe küresel oyun kurucu olarak ilerleyen Türkiye sesini tüm dünyaya duyurdu. Haberleşme, ulaşım, savunma sanayi, otomotiv, denizcilik… Hangi alanda olursa olsun yerli ve özgün üretime büyük önem veriyoruz. Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayi ile iş birliği sağlayarak tüm paydaşları buluşturan projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla 22 Ocak'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz enlerin ve ilklerin projesi olarak tanımladığımız Kağıthane –İstanbul Havalimanı'nı metrosunda bakanlığımızın destekleri ile ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılmakta. Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü yani milli ve yerli olarak gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmalarını da yerli imkanlarla hayata geçireceğiz. Çok yakında hızlı tren hatlarımızda TÜRASAŞ'ın ürettiği milli trenleri kullanacağız. Özgün tasarım ve ileri teknoloji ile Elektrikli Ana Hat Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.