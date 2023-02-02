Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’yi uluslararası bir koridora çevireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde u gönderdiği video mesajla önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırlamak için aralıksız çalıştıklarına dikkat çekti.
"BÖLGEMİZDE ADETA BİR İSTİKRAR ADASI OLARAK ÖN PLANA ÇIKMAKTAYIZ"
Bakan Adil Karaismailoğlu gönderdiği video mesajda, "Son 20 yılda hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar ve uygun yasal altyapının tesis edilmesi sayesinde ülkemiz, pek çok ekonomik dalgalanmadan, hatta ataklardan başarıyla çıkmayı başarmıştır. Olağanüstü koşullar altında dahi büyümesini sürdürmüştür. 2020 yılında başlayan pandemi süreci ve ardından, yakın coğrafyamızda cereyan eden Ukrayna-Rusya savaşı gibi bölgesel istikrarsızlıklar nedeniyle küresel belirsizliklerin çok daha fazla hissedildiği zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Dünyanın en büyük ekonomileri sarsılmış durumda. Buna rağmen güçlü bir ekonominin inşası için uyguladığımız politikalar, köklü reformlarımız ve dev yatırımlarımızla 2022 yılı 254,2 milyar dolar ihracatla rekor bir seviyede kapanmıştır. Bu zorlu süreçte, bölgemizde adeta bir istikrar adası olarak ön plana çıkmaktayız. 2023 yılı bütün çabalarımızın karşılığını almaya başladığımız yeni bir mihenk taşı olacaktır. Bugüne kadarki tüm hazırlıklarımız ve yeni vizyonumuzla 2023, ihracatta yeni rekorların geldiği bir sene olacaktır" dedi.
"SON 20 YILDA YAKLAŞIK 1 TRİLYON 743 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"
Bağımsız ve güçlü bir ekonominin oluşturulması ve sürdürülmesinde altyapı yatırımlarının yeri ve öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar; Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul Havalimanı, Ordu-Giresun ve Rize Artvin Havalimanları, İstanbul -İzmir, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde Otoyolları gibi Türkiye'yi geleceğe taşıyan ve dünyayı Türkiye'ye bağlayan nice dev ulaştırma yatırımlarını YAP İşlet Devret modeli ile hayata geçirdik. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizcilik alanında Kamu Özel İşbirliğiyle Modeli ile yapılan yatırımlarımız incelendiğinde, 2024 yılında elde edeceğimiz gelirler ve ödemeler başa baş noktasına gelecektir. 2025'te gelirlerimiz, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektöründe KÖİ Modeli ile inşa edilen eserler sayesinde hazinemize net nakit akışı sağlanacak, devletimiz ilave gelire kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.
TREN SİNYALİZASYON VE ARA YÜZ ÇALIŞMALARINI DA YERLİ İMKANLARLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Bakan Karaismailoğlu, "Çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olan ve her adımını planlayarak geleceğe küresel oyun kurucu olarak ilerleyen Türkiye sesini tüm dünyaya duyurdu. Haberleşme, ulaşım, savunma sanayi, otomotiv, denizcilik… Hangi alanda olursa olsun yerli ve özgün üretime büyük önem veriyoruz. Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayi ile iş birliği sağlayarak tüm paydaşları buluşturan projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla 22 Ocak'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz enlerin ve ilklerin projesi olarak tanımladığımız Kağıthane –İstanbul Havalimanı'nı metrosunda bakanlığımızın destekleri ile ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılmakta. Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü yani milli ve yerli olarak gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmalarını da yerli imkanlarla hayata geçireceğiz. Çok yakında hızlı tren hatlarımızda TÜRASAŞ'ın ürettiği milli trenleri kullanacağız. Özgün tasarım ve ileri teknoloji ile Elektrikli Ana Hat Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
5G'Yİ MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN DA ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA GÖRMEKTEYİZ
İletişim ve telekomünikasyon sektörünün artık en önemli altyapısının internet olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Dünyada 2020-2025 yılları arasında operatörler tarafından mobil şebekelere 1.1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'i 5G teknolojisine yönelik olacağı beklenmektedir. Bu durum hem iç pazar, hem de dış pazar açısından büyük bir potansiyelin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bilişim ve telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi ile ilgili her türlü yatırımı stratejik yatırım olarak görmekteyiz. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyaç var. 5G de bunların en önemlilerinden biri. Ülkemizde 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerle dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefledik. Ayrıca 5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, ülkemizin milli güvenliği açısından da öncelikli konular arasında görmekteyiz" dedi.
NE YAPARLARSA YAPSINLAR BİZ YATIRIMLARIMIZI KESMEYECEĞİZ
Bakan Karaismailoğlu, "Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Ulaştırma ve Altyapı politikalarımızı ekonomimizi ve dahi bağımsızlığımızı güçlü temellere oturtmak üzere hayata geçirmekteyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler biz yatırımlarımızı kesmeyeceğiz. Aksine yeni projeler üreterek Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevireceğiz" diye konuştu.