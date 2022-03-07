Bakan Kirişci’den ’ayçiçek yağı’ açıklaması

Oluşturulmaya çalışılan panik havası sonrası, göreve yeni başlayan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin açıklaması ile dağıldı. Bakan Kirişci açıklamasında, tüketicinin endişe etmesine gerek olmadığını, stoklarda yeterince yağ bulunduğunu kaydetti. Market raflarına da asılan açıklamasında "Spekülasyon yapılıyor" vurgusu yapan Bakan Kirişci "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.