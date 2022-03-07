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Giriş Tarihi: 7.3.2022 11:18 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:28

Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bakan Kirişci’den ’ayçiçek yağı’ açıklaması

Tüm dünyanın gözü kulağı, Ukrayna’ya yönelik Rusya saldırısında. Daha şimdiden binlerce kişinin can verdiği savaş, tedarik zincirlerini de vurmaya başladı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin geçen perşembe günü yaptığı açıklama ile başlayan ‘yağ tartışması’ ortaya çıkan görüntülerle yeni bir boyut kazandı. Dernek açıklamasında, Türkiye genelinde raf ve stoklarda 1-1.5 aylık ayçiçek yağının olduğu belirtildi. Açıklamanın yapılmasının nedeni ise, Rusya’nın, Türkiye’ye gelecek olan yağ yüklü 15-16 geminin çıkışına izin vermemesi oldu. Dernek açıklamasının medyada yer alması üzerine yağ piyasasında cuma günü öğleden sonra bir panik havası oluşmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin yağ stokunun yeterli miktarda olduğunu açıklaması ile oluşturulmaya çalışılan panik havası dağıldı.

Oluşturulmaya çalışılan panik havası sonrası, göreve yeni başlayan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin açıklaması ile dağıldı. Bakan Kirişci açıklamasında, tüketicinin endişe etmesine gerek olmadığını, stoklarda yeterince yağ bulunduğunu kaydetti. Market raflarına da asılan açıklamasında "Spekülasyon yapılıyor" vurgusu yapan Bakan Kirişci "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

ENDİŞEYE GEREK YOK

Bakan Kirişçi açıklamasında "Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır" diyen Bakan Kirişci "Ülkemizin 1-1.5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" vurgusu yaptı.

ZİNCİR MARKETLERİN YAĞ BİTECEK İDDASI PANİĞE YOL AÇTI

Ukrayna'daki savaş nedeniyle sıvı yağ fiyatlarının artacağını düşünen bazı vatandaşlar yağ almak için marketlere gittiklerinde şok yaşadılar. İddiaya göre İstanbul'da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi. Aslında piyasadaki yağ bitmemişti ortada yine zincir marketlerin stokları saklayarak fiyat yükseltme hilesi vardı ve mağdur olan vatandaşlar o anları da kameralara kaydetti.

ZİNCİR MARKETLERİN YAĞ HİLESİNE ŞOK DEPO BASKINLARI YAPILDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sonrası bazı vatandaşlar, yağ almak için toptancılarda kuyruğa girdi.

YAĞ ALABİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Yağa zam gelecek endişesi ile zincir marketlere ve toptancılara akın eden bazı vatandaşlar, izdihama da yol açtı.

STOKÇULUĞA KARŞI DENETİMLER ARTTI

Yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler de artırıldı.

RAFTAN KALDIRIP DEPOYA SAKLAMIŞLAR

Zincir marketlerde yağların raflardan kaldırılması üzerine ilçe zabıta ekipleri marketlerin depolarına şok denetim gerçekleştirdiğinde raflardan kaldırılan yağların depolarda tutulduğunu tespit etti. İş yerlerini tek tek inceleyip didik didik arama yapan ekipler, stoklanan ürünlere el koydu ve yasal süreç başlattı.

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Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması
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