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Giriş Tarihi: 6.08.2026 14:11 Son Güncelleme: 6.08.2026 14:44

Bakan Kurum açıkladı! 5 ilde çalışmalar tamamlandı: Orman yangınlarının hasarı ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, "Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız" dedi.

DHA Ekonomi
Bakan Kurum açıkladı! 5 ilde çalışmalar tamamlandı: Orman yangınlarının hasarı ortaya çıktı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sıcaklığın ve rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, Muğla'da 43, Antalya'da 20, Aydın'da 20, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı. Hasar gören 92 bağımsız bölümün 58'inin konut olduğu belirtildi.

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BAKAN YARDIMCISI BULUT, YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, orman yangınından etkilenen Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Bayır, Çatak, Dereköy ve Sarıyer mahallelerinde incelemelerde bulundu. Koordinasyon toplantısında son durumu değerlendiren Bulut, ardından vatandaşların taleplerini dinledi. Ömer Bulut, ziyaret sırasında Bakan Kurum'u arayarak son durum hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, diğer afetlerde olduğu gibi burada da devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #YANGIN #ÇEVRE #ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

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Bakan Kurum açıkladı! 5 ilde çalışmalar tamamlandı: Orman yangınlarının hasarı ortaya çıktı
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