Bakan Kurum açıkladı: DOA ile 200 milyon ambalaj dönüştürüldü

DOA İLE TÜRKİYE EKONOMİSİNE 30 MİLYAR TL KATKI SAĞLANACAK

Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi, Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi ile artık içecek ambalajları çöp yerine DOA makinelerine atılıyor ve bu sayede geri dönüşümle ülke ekonomisine ham madde katkısı sağlanıyor.

Plastiklerin doğaya karışması da engelleyen bu sistemde vatandaşlara ise ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistem ile Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör