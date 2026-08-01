Bakan Kurum açıkladı: Dünyada eşi benzeri yok! Toplam 570 bin konut inşa ediliyor

570 BİN KONUT İNŞA EDİLİYOR

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin dezenformasyonla da mücadele ettiklerini anlatan Kurum, deprem bölgesinde geçen yıl sonu itibarıyla 455 bin bağımsız bölümün tamamlandığını bildirdi.

Yerinde dönüşüm kapsamında 120 bin konut olmak üzere toplam 570 bin konutun inşa edildiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bu rakam, bugün birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha büyük bir büyüklüğü ifade ediyor. Dünyada 11 ili kapsayan, 3 bin 500 şantiyede böylesine kısa sürede şehir kimliği korunarak planlanan ve tamamlanan başka bir örnek göstermek mümkün değildir. 'Devlet yoktu.' diyenlere sormak gerekir: Saatte 23 konutu kim yaptı? Yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçinin gece gündüz çalışmasıyla inşa edilen bu 570 bin konutu kim yaptı? Elbette devletimiz yaptı."

Deprem sürecinde görev yapan polis, jandarma, AFAD, Kızılay ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarına da değinen Kurum, birçok görevlinin kendi yakınlarını kaybetmesine rağmen vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.

Devletin yüz binlerce konutu inşa ederek vatandaşlara teslim ettiğini, insanların bugün burada huzur ve güven içinde yaşadıklarını dile getiren Kurum, "Elbette hukuki süreç de işlemektedir. Milletimizin emanetleriyle ilgili her konu yargı tarafından değerlendirilecek, varsa bir yanlış veya ihmal, devletimiz bunun gereğini yapacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bu süreç, devletimizin kapasitesini ve organizasyon gücünü tüm Türkiye'ye ve dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimizin vergileri ve yardımlarıyla oluşturulan kaynakların hesabı da şeffaf şekilde sorulacaktır. Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde devletimiz gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.