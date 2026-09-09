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Giriş Tarihi: 9.09.2026 13:42 Son Güncelleme: 9.09.2026 13:43

Bakan Kurum açıkladı: Göcek’te deniz çayırları için seferberlik! Tekne çapalarına karşı restorasyon projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek'te tekne çapalarının zarar verdiği deniz çayırlarının korunması amacıyla Mapa-Şamandıra Sistemi ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

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AA Ekonomi
Bakan Kurum açıkladı: Göcek’te deniz çayırları için seferberlik! Tekne çapalarına karşı restorasyon projesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deniz çayırlarının Akdeniz ekosistemi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Deniz çayırlarının ormanlardan 10 kat daha fazla oksijen ürettiğini belirten Kurum, bu yaşam alanlarının tekne çapaları nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Göcek'te yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, "Tekne çapalarının verdiği zararı durduruyor, Mapa-Şamandıra Sistemimiz ve restorasyon çalışmalarımızla deniz çayırlarını yeniden güçlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Kurum, paylaşımında Deniz Çayırları Restorasyon Projesi'ne ilişkin bir videoya da yer verdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #GÖCEK

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Bakan Kurum açıkladı: Göcek’te deniz çayırları için seferberlik! Tekne çapalarına karşı restorasyon projesi
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