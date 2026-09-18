Bakan Kurum açıkladı: Müsilajla mücadelede dev finansman! Türkiye ve Fransa ortak proje geliştiriyor

Bakan Kurum, dün Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile görüştüklerini ve yaşanan afetlerde erken uyarı sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını belirterek, COP31'de bir proje olarak bu konuda adımlar atılacağını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile de temaslarda bulunduğunu aktaran Kurum, "Bundan sonraki ticaretin, üretimin ve istihdamın ne kadar önemli olduğunu ve aslında oyunun kurallarının iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında kurulmasının gerekliliğini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kurum, OECD ile COP31 arasında stratejik işbirliği kurduklarını da yineleyerek AFD'ye ziyaretlerine değindi.

Kurum, "Fransa Kalkınma Ajansı da bu sürecin önemli bir parçası. Bu hedefleri hayata geçirebilmeniz için finansa erişmeniz gerekiyor. Bu kapsamda gerçekten bugüne kadar çok önemli projelere destek sağladılar gerek Türkiye'de gerekse dünyada." diye konuştu.

AFD ile birlikte Türkiye ölçeğinde yaklaşık 600 milyon avroluk yeni bir finansman paketiyle müsilajla mücadele kapsamında bir proje geliştireceklerini belirten Kurum, "Bunun için de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması var, denizlerdeki atık su arıtma tesislerinin kalitesinin arttırılması var ve orada azot ve fosfor miktarını azaltacak, oksijeni denizdeki ekosistemi yeniden canlandıracak adımları atacağız." dedi.

Kurum, AFD'nin güçlü işbirliğiyle COP31'e hazırlandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu eylem gündemini gerçekleştirecek bir finansman desteğiyle burada birlikte süreci yürütüyor olacağız. Antalya'ya giden yolda ortaya konan hedefleri hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda irade ortaya koymuş ve bu iradeyi hayata geçirmiştir. En son örneği de işte deprem bölgesinde gördük. İki yılda 455 bin konutu bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Türkiye'nin bu birikimini Türkiye'nin bu tecrübesini tüm dünyaya aktarmak istiyoruz."