Bakan Kurum açıkladı: Rize’ye 81 milyar TL’lik yatırım! Her babayiğidin harcı değil!

"İKİ YILDA 455 BİN KONUTU TAMAMLAMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"

Konuşmasında Asrın Felaketi'nin yaşandığı 6 Şubat depremlerini hatırlatan Bakan Kurum, 2 yılda tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'ni anlattı: 6 Şubat'ta bu topraklar tarihin en büyük felaketini yaşadı. Bir gecede 11 ilde 53 bin canımızı, kardeşimizi yitirdik. Binlerce ocağa ateş düştü. Emin olun, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başarmıştır. Bu başarı 86 milyonun başarısıdır. 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu tamamlamak öyle her babayiğidin harcı değildir. Emek ister, alın teri ister, dertlenmek ister. O bütçeyi 3 bin 500 şantiyede yöneteceksiniz. Birileri bize 'enkazın altında kalırlar' dediler. 'Bu işleri yapamazlar, başaramazlar' dediler ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı. Allah'a hamdolsun biz bu işi yaptık ya, Allah bize oradaki depremzede kardeşlerimize yardım etmeyi nasip etti ya, bizim için en büyük şeref budur.