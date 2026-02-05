Bakan Kurum Antakyalı şoförün gözünden yeni Hatay'ı paylaştı: “Bittik denilen yerde ayağa kalktık”

"Binalarımıza bak, şimdi ne güzel olmuş. Fıstık gibi, Kavaslı'dan sonra Vali Göbeği'ne gidiyoruz. Vali Göbeği, yerle bir olmuştu. Geçen yürüyerek geçtim buradan. Bitmiş, çok güzel olmuş. Burası 75'inci Yıl Bulvarı. Yollarımız açık, binalar dükkanlar bitmiş. Yarın öbür gün faaliyete girdiği zaman cıvıl cıvıl olacak buralar. Yeter ki insanlar istesin, 'Ya Allah' diyelim. Birlik, beraberlikten her şey doğar, her şey olur. Yok olan bir şehirdi burası. 3 senede bir şehir kuruldu. Buyurun binalarımıza, bitmedi mi, bitmemiş mi? Gördük, bitmiş. Bakıyorum 3 günde, 5 günde bina dikilmiş. Turist geliyor mu, geliyor. Turizm yerlerimiz daha güzel oldu. Oteller yapıldı, otoparklarımız, otogarımız düzeldi. Antakya, daha güzel olacak."

İnşa faaliyetleri sonrası yeni yapılan bölgelere otobüslerin rahatça girebildiğini söyleyen Yener, "Depremden sonra belki 10 araç bile çalışmıyordu. Şimdi ise 100 araç çalışıyor. Her sokağa giriyoruz. Girmediğimiz, çıkmadığımız sokak yok. Tabii ki devletimiz sayesinde bu sokaklara girmeye başladık. 'Çalışma yok' diyorlar. Çalışma yoksa biz bu sokaklara nasıl giriyoruz o zaman? Dikmece'ye gittik, Gülderen'e gittik. Orhanlı TOKİ'lerine gittik. Şu anda her yere otobüsle giriyoruz" dedi.