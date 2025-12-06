Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Sosyal konut projesine rekor başvuru: 5 milyon 440 bin
Giriş Tarihi: 6.12.2025 13:55 Son Güncelleme: 6.12.2025 14:00

Sosyal konut projesine rekor başvuru: 5 milyon 440 bin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Milletimiz projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. 10 Kasım’da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlı bir şekilde başlayacağız.

