Bakan Kurum COP31 için kritik görevlendirmeyi duyurdu

Türkiye'nin "COP31 Başkanı" olarak görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'dak düzenlenecek olan konferans öncesi müzakerelerin yürütülmesi ve organizasyonun yapılması için gerekli yetki ve görev dağılımını yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve 197 ülkeyi bir araya getirecek İklim Zirvesi kapsamında önemli bir görevlendirmeye gidildiğini belirten Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ev sahibi olarak 197 ülkeyi bir araya getireceğimiz İklim Zirvesi'nde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu görev; sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında Samed kardeşimizin tecrübe ve birikimine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir."