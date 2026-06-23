Bakan Kurum COP31 vizyonunu anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında düşünce kuruluşu Chatham House'da düzenlenen "Parçalanmış Bir Jeopolitik Ortamda COP'un Gerekliliğini Ortaya Koymak" başlıklı oturumda bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) öncesi İngiltere'de düzenlenen Londra İklim Eylemi Haftası etkinliklerine katılan COP31 Başkanı Kurum, Chatham House'da Türkiye'nin COP31 önceliklerini ve eylem gündemini anlattı.

Kurum, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ile Etiyopya Dışişleri Bakanı ve COP32 Başkanı Gedion Timothewos'un da katıldığı oturumda katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu ve iklim eylemine ilişkin çözüm önerilerini dinledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör