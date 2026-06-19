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Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:27

Bakan Kurum duyurdu: Kırgızistan ile 'Kentsel Planlama İşbirliği Anlaşması' imzalandı

Türkiye ile Kırgızistan arasında “Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşması” imzalandı. Kırgızistan heyetini kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum” dedi.

Bakan Kurum duyurdu: Kırgızistan ile ’Kentsel Planlama İşbirliği Anlaşması’ imzalandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşması" imzalandı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile Bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek 'Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma'yı imzaladık. Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #TÜRKİYE #KIRGIZİSTAN

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Bakan Kurum duyurdu: Kırgızistan ile 'Kentsel Planlama İşbirliği Anlaşması' imzalandı
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